Се налутил бидејќи не седел на омиленото место во автобус и клубот го исфрли од тимот за ЛШ

Емануел Денис, фудбалерот на белгискиот шампион Бриж, ќе го пропушти вечерашниот натпревар со Борусија Дортмунд во Лигата на шампионите откако поради бизарна причина го напушти клупскиот автобус и одби да патува за Германија.

Денис бил лут бидејќи не можел да седи на своето омилено место во автобусот и во знак на револт Нигериецот одбил да патува со екипата, а Бриж веднаш го суспендира својот играч .

Emmanuel Dennis is OUT of Club Brugge’s Champions League clash against Borussia Dortmund for storming off the team bus after not being able to sit where he wanted. 😬https://t.co/FCjWT8TYug

