Се јави и Меси: Лажни вести

Фудбалерот на Барселона ги негираше шпекулациите кои се појавија во последните 24 часа, а во кои токму Меси беше главната личност.

Аргентинските медиуми во последните неколку дена пренесуваа дека Лионел Меси ќе ја напушти Барселона и од наредната сезона ќе игра во Интер.

Исто така јавноста во текот на денот се занимаваше со излегувањето од затвор на Роналдињо и веднаш беше посочено дека токму Меси ја платил кауцијата во висина од 1.6 милиони евра.

Конечно ѕвездата на Барселона одлучи да излезе во јавност и само со една слика и два збора ги демантира сите написи.

Leo Messi himself, just to be clear. Fake news. He’s going to stay at Barcelona. Never in doubt. 🔴🔵 #FCB pic.twitter.com/J9qflJT1DM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2020