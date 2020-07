Се дружеа и ја пееја „Црне косе“: Ханка Палдум откри што му кажала на Новак Ѓоковиќ (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Uvijek sam govorila da ljudima ne treba puno kako bi usrećili jedni druge.. Hvala mom prijatelju Semiru Osmanagiću na pozivu kako bih provela jedno prelijepo popodne u posjeti bosanskim piramidama u drušvu ljudi koji oplemenjuju život na ovoj planeti ♥️ @djokernole