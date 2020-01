Саудиска Арабија ги отфрли обвинувањата за хакирањето на телефонот на Безос - Слободен печат

Според весникот, телефонот на Безос бил хакиран откако добил порака преку „WhatsApp”, испратена од личниот број на принцот престолонаследник на Саудиска Арабија, Мохамед бин Салман.

Саудиска Арабија денеска ги отфрли како апсурдни, медиумските наводи дека стои зад хакирањето на телефонот на сопственикот на Амазон, Џеф Безос.

„Гардијан”, повикувајќи се на неименувани извори, објави дека Безос бил цел на хакери пет месеци пред убиството во 2018 година на саудискиот новинар Џамал Кашоги.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos’ phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020