Само во Италија: Со слики од мајмуни во кампања против расизмот

Првиот човек на Серија а, Луиџи де Сиерво, се сликаше пред постерите на три мајмуни кои имаат обоени лица со различни бои. Тие слики се дел од новата кампања која ја покрена Серија А, а постерите ќе бидат поставени во канцелариите на лигата кои се наоѓаат во Милано. Невообичаениот начин на борба со против расизмот веднаш наиде на осуда на антирасистичките активисти во целиот свет.

This is how Serie A fights against racism. Seriously how can you be this dumb? pic.twitter.com/GyFMQezn7a

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) December 16, 2019