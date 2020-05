Само ѝ завртеа грб – така здравствените работници ја пречекаа белгиската премиерка (ВИДЕО)

Вилмес истакна дека е свесна за состојбата и незадоволството на здравствените работници, додавајќи оти е потребно да се врати вредноста на професијата.

Премиерката на Белгија, Софи Вилмес посети неколку болници за да пружи поддршка на здраствените работници, но наиде на незадоволство.

Дел од медицинскиот персонал од болницата Сент-Пијер во Брисел ја пречека Вилмес со шпалир, но завртени со грб, изразувајќи незадоволство од односот на Владата кон здравството, кое е со намален буџет. Здраствените работници се незадоволени од платите, а се соочуват и со недостиг на персонал.

#BELGIUM – Protest against the Prime Minister Sophie Wilmes, hospital St. Pierre in Brussels.#coronavirus pic.twitter.com/fFsfgtfHKd

— Ali Özkök (@Ozkok_A) May 16, 2020