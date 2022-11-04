Салвадор погоден од земјотрес со интензитет од 5,5 степени по Рихтер

Улогата на НАТО не е да се меша во внатрешните безбедносни проблеми ниту пак да ги решава тие работи, туку да биде чадор во кој ќе ги брани евроатланските вредности но и ќе ја брани државата од надворешните закани вели во денешното интервју за „Слободна печат“ универзитетскиот професор Методи Хаџи Јанев. Добиј ги најважните вести, …

ВИДЕО | Проф. Методи Хаџи Јанев: НАТО ја брани државата од надвор, дојавите за бомби се домашен безбедносен проблем Read More »