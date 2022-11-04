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Салвадор погоден од земјотрес со интензитет од 5,5 степени по Рихтер
Земјотрес со интензитет од 5,5 степени според Рихтеровата скала го погоди брегот на Салвадор, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар.
Претседателот на Салвадор, Најиб Букеле на Твитер објави дека земјотресот е со магнитуда од 5,9 степени.
Засега нема информации за повредени лица и материјална штета
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#земјотрес #земјотрес салвадор
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