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Салвадор погоден од земјотрес со интензитет од 5,5 степени по Рихтер

Д.А.
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Земјотрес сеизмограм
Сеизмограм / Фото: EPA/ALANAH M. TORRALBA

Земјотрес со интензитет од 5,5 степени според Рихтеровата скала го погоди брегот на Салвадор, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар.

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Претседателот на Салвадор, Најиб Букеле на Твитер објави дека земјотресот е со магнитуда од 5,9 степени.

Засега нема информации за повредени лица и материјална штета

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