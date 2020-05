Салах не ја прифати понудата на Реал Мадрид

– Разговараше со мене и Купер, и тој одлучи да остане во Ливерпул – вели екс помошникот селектор на Египет, Ремзи.

Мохамед Салах неколку пати во минатото се поврзуваше со трансфер во Реал Мадрид, но никогаш не се зборуваше за официјална понуда од „кралевите“ за Египќанецот.

Поранешниот помошник селектор на Египет, Хани Ремзи во интервјуто за „OnTimeSports“ тврди дека Салах уште во 2018 година ја истакна понудата на Реал.

– Кога соработував со Хектор Купер, имавме тренер во Швајцарија во март 2018 година. Разговарав со Салах, а тој ми рече дека Реал Мадрид му испрати понуда која според него беше навистина добро. Разговараме со мене и Купер, и одлучи да остане во Ливерпул, бидејќи таму е среќен – рече Ремзи.

Истата година Салах играше финале во Лигата на шампионите токму против Реал, но доживеа повреда, а Ливерпул претрпе пораз.

Mohamed Salah rejected an offer from @realmadrid in order to remain at @LFC in 2018, according to former Egypt assistant Hany Ramzy. https://t.co/WrIwRTflpG

— FourFourTwoSA (@FourFourTwoZA) May 17, 2020