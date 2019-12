Сакала торта за роденден, а добила само едно тркалце банана (ФОТО)

Корисничка на Твитер го споделила своето лошо искуство со роденденската торта. Таа е веганка и одлучила роденденот да го прослави во ресторан.

Кога требало да ги дувне свеќичките, наместо тортата што ја очекувала, ѝ донеле тањир на кој имало само едно тркалце банана и со вегански чоколаден сируп биле напишани зборовите „Среќен роденден“.

На девојката која се потпишува како Јасмин, овој гест воопшто не ѝ бил интересен.

„Излегов да го прославам роденденот, а тие ми донесоа тркалце банана наместо роденденска торта“, напишала навредената Јасмин.

Дека нејзиниот случај не е единствен потврдила уште една девојка која објавила фотографија од чаша полна со мраз со вишна на врвот.

„Еднаш излегов да го прославам роденденот и тие ми дадоа чаша полна со мраз со вишна на врвот“, напишала таа.

Коментарите на Твитер се поделени, но повеќето корисници се шегуваат дека можеле барем да ѝ дадат цела банана, а не само едно тркалце.

i went out for my birthday and i’m vegan so they gave me a single slice of banana instead of cake pic.twitter.com/pLjEFwaMb8

— Yazmin ⓥ (@yazisAlright) December 7, 2019