САД има 18 позитивни случаи на ковид-19, но сака да игра на СП!?

На еден ден пред почетокот на Светското првенство во Египет, голем број позитивни случаи на ковид-19 има во репрезентацијата на САД која е една од учесниците.

Потсетување дека Македонија е прва „резерва“ за настап на Мундијалот, доколку некоја од селекциите го откаже учеството. Најновите информации повторно најавуваат дека можно е нашата репрезентација да биде дел од СП, односно Американците потврдија во својот состав имаат дури 18 заразени со коронавирус.

Тоа го објави и данскиот експерт за ракомет, Расмус Бојсен на својот Твитер профил, иако како што вели не е потврдено.

The American squad for the World Championship has reportedly been hit by covid-19! 18 positive tests. NOT CONFIRMED YET!#Handball https://t.co/KWV4KJgWX1

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 12, 2021