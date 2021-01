Руското МНР прашува: Зошто има грб на Црна Гора на влезот од „Палатата на Путин“?

Министерството за надворешни работи на Русија запраша денеска како грбот на Црна Гора заврши во филмот „Палатата на Путин“.

„Дали западните истражувачки новинари веќе истражиле зошто во американско- германскиот „филм“ влезот во таканаречената „Палата на Путин“ е украсен со грбот на Црна Гора“, пишува во твитот на Министерството.

Грбот на Црна Гора се појавува и во лифтот на палатата.

🤔 Have Western investigative journalists already found out, why in the US-German 🇺🇸🇩🇪"movie" the entrance to the so-called "Putin's Palace" is decorated with the coat of arms… of #Montenegro🇲🇪 ? pic.twitter.com/7Xj0wvrPSE

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 30, 2021