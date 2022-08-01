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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Русите тврдат: Во последните 24 часа убивме 250 Украинци
Руското Министерство за одбрана тврди дека во последните 24 часа загинале најмалку 250 украински воени лица, а исто толку се повредени.
Министерството во извештајот наведува и дека биле соборени 13 украински беспилотни летала.
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#вести #свет #војна во Украина
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