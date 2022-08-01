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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Русите тврдат: Во последните 24 часа убивме 250 Украинци

К.С.
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Руски војници во Херсон фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Руското Министерство за одбрана тврди дека во последните 24 часа загинале најмалку 250 украински воени лица, а исто толку се повредени.

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Министерството во извештајот наведува и дека биле соборени 13 украински беспилотни летала.

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