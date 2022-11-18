Рубљов нов полуфиналист во Торино

Амбасадорот Сирил Бомгартнер, во името на претседателот на Франција, денес во Скопје со орденот „Витез на Легијата на честа“ ја одликуваше поранешната судијка во Европскиот суд за човекови права, Маргарита Цаца Николовска. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber – Вашето чувство за правда и познавањето на правото го ставивте во служба на граѓанското општество …

ВИДЕО+ФОТО | Судијката Маргарита Цаца Николовска одликувана со орден „Витез на Легијата на Честа” од Франција Read More »