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Рубљов нов полуфиналист во Торино
Рускиот тенисер Андреј Рубљов во голема битка го eлиминираше Гркот Стефанос Циципас со 2:1 во сетови, 3:6, 6:3 и 6:2 со што се пласираше во полуфиналето на турнирот во Торино.
Циципас го доби првиот сет со еден брејк и тоа во четвртиот гем кога поведе со 3:1. Во продолжение не дозволи да го изгуби својот сервис и го доби сетот со 6:3. Се разбуди Рубљов во вториот сет и заигра на повисоко ниво од неговиот ривал кој не можеше да го следи. Во вториот сет Циципас целосно се распадна за победа од 6:2.
Во полуфиналето Рубљов ќе игра против Каспер Руд, додека во второто полуфинале Ѓоковиќ се сретне со Тејлор Фриц.
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