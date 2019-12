Роналдо не ги сака сребрените медали! (ВИДЕО)

Лацио во неделата успеа да го освои Суперкупот во Ријад откако го совлада Јувентус, а видливо беше разочарувањето кај Кристијано Роналдо.

„Небесно-сините“ се закитија со петтиот трофеј во италијанскиот „Суперкуп“, а „Старата дама“ дојде до својот седми сребрен медал во натпреварувањето.

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?" 👀

CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019