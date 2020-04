Роналдињо ја плати кауцијата и излезе од затвор

Славниот бразилски фудбалер Роналдињо ја плати кауцијата и излегува од затворот во Асунсион, Парагвај.

Како што објавува „Марка“, Роналдињо и неговиот брат ја платија кауцијата во износ од 1.6 милиони долари и по 33 дена излегуваат од затворот во Парагвај.

Тие нема да смеат да го напуштат Парагвај и ќе бидат во домашен притвор во хотел во Асунсион се додека не заврши судскиот спорт против нив.

BREAK – Former #FCBarcelona star Ronaldinho and his brother have been released from a Paraguayan jail after depositing $1.6m as bail, with both now under house arrest in a hotel in Asuncion https://t.co/bMKvfvVlHo pic.twitter.com/IwEjGoDfjZ

