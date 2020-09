Родригез и официјално во дресот на Евертон

Колумбискиот играч кој досега ги бранеше боите на Реал Мадрид потпиша договор на две години, со опција да остане уште една сезона во клубот од „Гудисон Парк“.

Карло Анчелоти, менаџерот на „карамелите“ успеа да го ангажира Хамес Родригез кој веќе соработуваше со италијанскиот стратег во „кралската“ екипа.

