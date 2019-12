Ривалдо: Само еден играч може да го замени Меси!

Во пресрет на првото „Ел Класико“ сезонава меѓу екипите на Барселона и Реал Мадрид, екс играчот на каталонскиот клуб, Ривалдо за „Мирор“ зборуваше за својата поранешна екипа.

Бразилецот најмногу зборуваше за Лионел Меси и во тоа што треба да направи Барса за да најде негова замена во иднина.

– Меси нема да трае засекогаш. Еден ден ќе дојде неговиот последен меч и ќе го напушти фудбалот – рече Ривалдо, па продолжи:

– Сега ја прави разликата, постигнува голови, но морате да имате друг фудбалер кој ќе ја игра неговата реална улога. Само еден играч може да го замени Меси во Барселона, а тој играч е Нејмар. Тој направи грешка кога ја напушти Барселона, но доколку се врати, ќе може да биде разликата, како што сега тоа го прави Меси – додаде Ривалдо.

