Ревидиран списокот за влез во земјите на ЕУ: Македонија се уште отсутна, тргнати се и Србија и Црна Гора

Советот на ЕУ официјално ја објави новата листа на земји за кои од 16 јули се препорачува укинување на рестрикциите за патување во ЕУ.

На листата се 13 земји од претходниот список, додека Србија и Црна Гора се единствените кои се тргнати од него.

На основите на критериумите кои првенствено ја опфаќаат епидемиолошката ситуација и мерките на заштита, државите членки на ЕУ од 16 јули би требале постепено да ги укинуваат ограничувањата за патување за жителите од Алжир, Австралија, Канада, Грузија, Јапонија, Мароко, Нов Зеланд, Руанда, Јужна Кореја, Тајланд, Тунис, Уругвај и Кина која е подложна и на услови на реципроцитет за патувања на граѓаните на ЕУ на нејзината територија.

Council updates the list of countries for which member states should gradually lift travel restrictions at the external borders as from 16 July 2020 ⬇️

— EU Council (@EUCouncil) July 16, 2020