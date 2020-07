Реал на една победа до шампионската титула! (ВИДЕО)

Во рамките од 36 коло во најсилното шпанско првенство екипата на Реал Мадрид ја оправда фаворитската улога на гостувањето кај Гранада (1:2).

„Кралевите“ своите голови ги постигнаа во текот на првото полувреме преку Менди и Бензема.

Following their 1-2 win over Granada, Real Madrid need just one more win to secure their 34th #LaLigaSantander title 🏆.#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/4SWxj4JVf5

— Friends of Football (@friendsofutball) July 13, 2020