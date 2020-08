Расте трагичниот биланс од поплавите во Турција: Пет загинати, 12 исчезнати (ВИДЕО)

Ердоган во Истанбул рече дека поплавите се прошириле и во соседните провинции.

Во поплавите во црноморскиот регион на северот од Турција загинаа 5 лица, а се трага по 12, соопшти денеска турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Поплавите предизвикани од невообичаено обилните дождови ги влечеле автомобилите по патиштата, оставајќи ги заробени во калта, покажуваат снимките од провинцијата Гиренсун.

Ердоган во Истанбул рече дека поплавите се прошириле и во соседните провинции.

„Во првите извештаи кои ги примивме стои дека има 5 загинати и околу 12 повредени во големите поплави“, рече Ердога. „Со божја волја, брзо ќе ја санираме штетата“.

Досега се спасени 153 лица, а 1000 хумантарни работници помагаат во потрагата по исчезнати, рече министерот за внатрешни работи Сулејман Сојлу.

Министерот за животна средина Мурат Курим рече дека се урнати 17 згради, а оштетени се уште 361.