Распоред и саатници за ЕП 2022: Еве кога играме со Данска, Црна Гора и Словенија!

После успешните квалифкации, најдобрата македонска репрезентација се пласираше на уште едно Европско првенство, во овој случај континенталниот собир во Унгарија и Словачка.

Следното ЕП ќе се организира во периодот од 13 до 30 јануари 2022 година, а избраниците на селекторот и капитен Кирил Лазаров ќе играат во групата „А“ во Дебрецин (Унгарија) со селекциите на Данска, Словенија и Црна Гора.

Европската ракометна федерација (ЕХФ) ги објави датумите и термините во кои ќе ги одиграме трите натпревари..

Стартуваме на 13 јануари од 18.00 часот против Словенците, во истиот термин два дена подоцна на 15 јануари се соочуваме со Црногорците, а на 17 јануари од 20.30 часот против актуелниот светски шампион Данска против која триумфиравме еднаш во квалификациите во Скопје.

Првопласираните две селекции ќе обезбедат учество во следната главна фаза.

