Ракетиран израелски трговски брод во Индискиот Океан, на пат кон Емиратите

Израелски комерцијален брод кој се движел на пат кон саудиското пристаниште Џеда до Обединетите Арапски Емирати е нападнат најверојатно со противбродска ракета во Индискиот Океан.

Иако официјално никој не ја презеде одговорноста за нападот, се претпоставува дека во прашање е иранска противбродска ракета и дека зад овој напад стојат Пасдараните како одмазда за нападот од израелската морнарица врз ирански танкер минатиот месец на брегот на Сирија.

#BREAKING: According to my #Israeli military sources, an #Israel owned commercial ship was targeted by #IRGC Navy on its way from #Jeddah, #SaudiArabia to #UAE. It is said to be a retaliatory attack in response to the recent attack of #IsraeliNavy at an #Iranian ship last month. pic.twitter.com/WNWZ2sRJjs

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 3, 2021