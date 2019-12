Пукање во центарот на Москва: Убиени тројца службеници на ФБС (ВИДЕО)

Три лица се убиени во напад што се случи денеска во центарот на Москва.

Престрелката се случила пред седиштето на Федералната служба за безбедност (ФБС), јавија руски медиуми.

Во нападот убиени се службеници на ФБС, јавија западни медиуми.

First images from outside the #FSB HQ in #Moscow after reports of #shooting pic.twitter.com/AHMbJeLfdU

