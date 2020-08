Протести во Минск: Злосторствата на Лукашенко како оние на Сталин во Советскиот Сојуз

Во центарот на Минск и вечерва се насобраа демонстранти кои протестираат против резултатите од неодамнешните претседателски избори во Белорусија и не ја признаваат победата на Александар Лукашенко.

Today's protest event in #Minsk: Repentance Chain,connecting infamous detention center on Akrescina street and #Kurapaty, #Stalin era mass extermination site near #Minsk where tens of thousands were executed by #Soviet|s in 1930s. Commemoration of state terror now and in #USSR pic.twitter.com/8MbDX41GCn

