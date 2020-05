Протести во Хонгконг: Повеќе од 200 демонстранти се уапсени (ФОТО+ВИДЕО)

Повеќе од 200 демонстранти беа уапсени синоќа во Хонг Конг, јавија денеска локалните медиуми.

Полицијата не соопшти официјално колку лица се уапсени, но околу полноќ по локално време ги разбила демонстрациите и уапсила повеќе учесници откако ги предупредила да се разотидат.

Police drags off young child in arrest, putting his arms in a painful position. #HKPoliceState #mothersday2020 pic.twitter.com/mPgLdLVLV2

Во полициското соопштение се вели дека демонстрантите извикувале слогани и поставиле бариери за да блокираат улици во областа Монгкок, како и дека се подметнати пожари во делови од градот.

Антивладиното движење, кое минатата година го парализираше Хонг Конг со месеци со протести, покажува знаци на заживување, откако се намали опасноста од коронавирусот и откако Владата дозволи собирање до осум лица на јавни места.

Hong Kong police officers are out of their minds: accuse journalists of joining illegal assembly when they are covering #HongKongProtests, firing pepper spray and pepperball that results in injury of many people.#HKPoliceBrutality #HKPoliceTerrorism pic.twitter.com/HdnJflBHhs

— Eileen Chang 😷⛑🥽🌂🧤🇭🇰 (@Hongkon84458416) May 10, 2020