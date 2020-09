Протест на здравствените работници во Британија: Престанете да аплаудирате и почнете да плаќате

Ширум Велика Британија денеска се организирани протести на здравствените работници кои бараат поглеми плати, објави Дејли Мејл.

Здравствените работници бараат зголемување на платите од 15 отсто. Протести се одржани и во Бристол, Манчестер, Шефилд, Брајтон и Бормут.

Многу работници во центарот на Лондон носеа униформи и транспаренти „Престанете да аплаудирате и почнете да плаќате“, како и „640 здравствени работници умреа, крвта е на вашите раце“ стои покрај фотографијата од премиерот Борис Џонсон и министерот за кабинетски работи Мајкл Гов.

Тие го повикаа Џонсон или да ги плати како што треба или да се повлече.

Демонстрантите собирот го починаа на плоштадот Трафалгар со двоминутно молчење во чест на 640 здравствени работници кои починаа во текот на пандемијата.

Протестите следеа откако медицинските сестри и техничарите се исклучени од планот за зголемување на платите за околу 900.000 работници од јавниот сектор во јули.

NHS marches: Workers demand better wages during protests in London and across the UK | London Evening Standard #NHSPay15 https://t.co/dPyTClgNmP

— NHS workers say NO! #NHSPay15 (@NurseSayNO) September 12, 2020