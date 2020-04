Простести и апсења во Берлин: Полицијата им приреди брутален третман на демонстрантите! (ВИДЕО)

Карантинот, односно забраната за движење ги налути Германците кои повеќе не сакаат да седат затворени во четири ѕида.

Поради ограничувањата за движење на граѓаните на Германија, се одржаа протести во Берлин.

Граѓните велат дека, протестот се одржува поради ограничувањата на нивните права. Тие се жалат дека не се чувствуваат слободни и не можат да се движат каде сакаат и кога сакаат, поради мерките на властите за полесно справување со коронавирусот.

Heavy-handed #German police clashed with angry protesters in #Berlin over the government’s #COVID19 lockdown measures

MORE: https://t.co/5MWFhJ1DKl pic.twitter.com/1j5UKPoSEp

— RT (@RT_com) April 19, 2020