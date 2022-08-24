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Приведен крадец од Тетово за издржување затворска казна

К.С.
Пред
Апсење
Полициско апсење/ Фото ЕПА

Тетовската полиција денеска 12.30 часот на улица „Илинденска“ во Tетово со судска наредба го привеле 30-годишниот тетовец Б.Ќ., осуден на две затворски казни од вкупно пет години и осум месеци за сторени кривични дела „тешка кражба“ казниви по член 236 од Кривичниот законик.

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Како што информира МВР, тетовецот Б.Ќ. попладнево бил спроведен во Казнено-поправната установа Затвор „Идризово” во Скопје за издржување на казната.

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