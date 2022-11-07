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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Приведен гостиварец поради кражба
Полициски службеници од СВР Тетово-Одделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17:00 часот на улица „Мара Угринова” во Гостивар, го лишиле од слобода 26-годишниот З.С..
Тој се сомничи дека извршил тешка кражба во трговски објект на улица „Гоце Делчев” во Гостивар, при што одзел повеќе предмети.
З.С. е задржан во Полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
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