Приведен гостиварец поради кражба

Енергетската криза ги натера компаниите да размислуваат да бидат енергетски независни и тие масовно почнаа да поставуваат фотоволтаични системи, вели Зоран Митрески, сопственик на „Ефикс електрикал“, компанија која долги години се занимава токму со инсталирање на овие системи. Митрески вели дека сега во однос на пред кризата интересот е десеткратно зголемен, но дека бирократските процедури …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Зоран Митрески од „Ефикс електрикал“: Компаниите масовно ставаат фотоволтаици Read More »