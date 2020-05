Присилено социјално дистанцирање: Њујоршката полиција тепа граѓани кои не ги почитуваат мерките (ВИДЕО)

На интернетот излегле видео снимки на кои се гледаат полицајците во Њујорк како насилно ги спроведуваат вонредните мерки на социјално дистанцирање, пренесува АП.

На една снимка е прикажано како еден полицаец трча по Афроамериканец и насилно го соборува на земја. На друга снимка полицаец удира по глава маж кој лежи на улица и не пружа никаков отпор.

И покрај многубројните апели полицијата во Њујорк да се повлече од задачата во врска со спроведување на вонредните мерки, градоначалникот на Њујорк, Бил де Блазио не се согласува со тоа.

– Нема да ја повлечеме полицијата. Својата одлука не ја формирав на основа на неколку поединечни, лошо извршени интервенции, туку на основа на милион добро направени интервенции, рекол ди Блазио.

If you don't socially distance in New York, the cops will beat you up and taser you. Welcome to America in 2020.

We used to fight wars to defend freedom. Now, the police will brutalize you if you dare to stand near your friends. pic.twitter.com/66cYmkJG8M

— David Hookstead (@dhookstead) May 4, 2020