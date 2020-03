При миење раце остануваат „незаштитени“ одредени делови, мислевте дека знаете да ги измиете убаво рацете? (ВИДЕО)

Мислевте дека не постои веќе ниеден нов начин кој би ве научил како правилно да ги измиете рацете? Последното видео во неверојатно кратко време стана хит, а го погледнале милиони луѓе во светот.

Сите оние кои мислеа дека миењето раце го совладале уште во основно училиште, откако ќе го погледнат новото видео ќе сфатат дека не биле баш толку темелни и дека не сте го зафатиле секој дел од своите раце.

Откако е прогласена пандемија на коронавирусот, никому не е сеедно. Со помош на црна боја, Шпанецот кој го споделил видеото на Твитер, демонстрира како при миење, врвовите на прстите – токму оние со кои подоцна ја допираме устата – остануваат недоволно „изрибани“.

Погледнете како овој Шпанец ги мие рацете додека тие не се покријат сосема со црна боја.

Correct technique to wash your hands for proper disinfection. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaVirusUpdate #COVID #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/1WeDwlCaF6

— Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) March 19, 2020