Апсење / лисици / Фото: МИА

Претреси и апсење во Ѓорче Петров, разбиена организирана мрежа за трговија со дрога

К.И.
Се спроведува полициска акција во скопските населби Ѓорче Петров, Хром и Нерези, насочена против организирана мрежа за трговија со дрога.

Од Министерството за внатрешни работи потврдија дека акцијата е во тек и се спроведува во координација со обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК).

„Во координација со предметниот обвинител, единици од МВР вршат претреси на повеќе локации низ Скопје. Со оглед дека акцијата сè уште трае, повеќе информации ќе бидат споделени во текот на утрешниот ден,“ соопштија од МВР.

Првичните информации укажуваат дека се разбива нова група што делувала на подрачјето на Скопје.

