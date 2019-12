Преодниот рок не ни почнал, а Баер веќе го „украде“ засилувањето на Реал!

И официјално, германскиот клуб го потврди трансферот на играчот за врска, Ексекиел Паласиос.

Аргентинскиот интернационалец има 21 година, професионалната кариера ја започна во 2015. година во Ривер Плејт (46 натпревари, пет голови).

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

Exequiel Palacios will join the Werkself in January on a five-year deal! pic.twitter.com/H3jZyKFXf7

