Премиер лигата в четврток го објавува распоредот на натпревари

Како што и веќе е познато, новата натпреварувачка сезона 2020/21 во Премиер лигата официјално ќе започне на 12 септември, а утре (20 септември) ќе го дознаеме и комплетниот распоред на натпревари.

Секако за нас ќе биде уште поинтересна со оглед на тоа што по подолг период ќе има и Македонец во елитата, односно нашиот репрезентативец Езгјан Алиоски во дресот на Лидс.

CONFIRMED!

The 2020-21 Premier League fixture list will be published in full at 9am tomorrow – Thursday, August 20.

