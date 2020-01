Прекрасен гол на Митровски во триумфот на Спортинг Лисабон! (ВИДЕО) - Слободен печат

Младиот македонски репрезентативец го реализираше првиот гол за неговата екипа која на крајот успеа да освои три значајни бодови против Феиренсе (1:2).

Денеска во рамките од 25. коло во португалското фудбалско првенство за играчи до 23 години, екипата на Спортинг Лисабон триумфираше на гостувањето кај Феиренсе.

Домаќините останаа со фудбалер помалку поради црвениот картон на Обоногву, а тоа го искористи У23 тимот на Спортинг Лисабон за водство.

Here is the video of Dimitar Mitrovski's goal, a quality strike from the edge of the box into the bottom corner. pic.twitter.com/cEieatezQZ

— Football Macedonia (@MacedonianFoot) January 14, 2020