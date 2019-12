Пред трговски центар во Манчестер избодено 16-годишно момче - Слободен печат

Пред трговскиот центар Арндејл во Манчестер денес е со нож е прободено 16-годишно момче, кое потоа е пренесено во болница, јавува британски „Метро“.

Повредениот тинејџер е пронајден како лежи на улица која се наоѓа веднаш до еден од најпосeтуваните трговски центри во овој англиски град.

Се уште никој не е уапсен, но полицијата верува дека станува збор за изолиран напад. Сепак, надлежните преземаа мерки за претпазливост од тероризам и полицијата остана на терен.

Тинејџерот е пренесен во болница со повеќе убодни рани на телото, но се наоѓа во стабилна состојба. Снимките од местото на настанот покажуваат бројни полициски возила и лекари кои го пренесуваат малолетникот на носилки до возилото.

Someone's just been wheeled out on a stretcher pic.twitter.com/t3Kd04vNVQ

— Luke 'Sproutzy' Rees (@LouGrease) December 28, 2019