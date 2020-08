Пред да стане позната познатата водителка малтретирала 11-годишно дете: Ми велеше дека сум ужасен и дебел!

View this post on Instagram

Ellen Degeneres è un talento incredibile….. guarderei il suo show di continuo …. ironica velocissima battute taglienti…. sempre in modalità falso imbarazzo con gli ospiti, in realtà perfettamente a suo agio e sotto controllo…. “figa” non in senso estetico, in senso come “artista persona”… #ellendegeneres #ellendegeneresshow #standupcomedy #americanshow #tvshow