Празен стадион, а навивач влета на терен! (ВИДЕО)

Влезе на теренот во дрес на Аргентина со име Лионел Меси и се обиде да се слика со ѕвездата на Барселона, но на крајот не му успеа планот.

Прилично несекојдневен момент се случи на натпреварот помеѓу Мајорка и Барселона во рамките од 28 коло на најсилната шпанска лига.

Еден навивач успеа на почетокот од второто полувреме да влезе на теренот, иако според протоколот натпреварите до крајот на сезоната треба да се играат пред празни трибини.

Обезбедувањето веднаш реагираше, а со оглед на забраната за присуство на навивачите и прекршување на правилата и мерките поврзани со коронавирус, според информациите се очекува тинејџерот да биде строго казнет.

Barcelona and Mallorca were playing a match today in a stadium with no fans and THERE STILL MANAGED TO BE A PITCH INVADER. pic.twitter.com/tRGZOUdKA1

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) June 13, 2020