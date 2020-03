Познатите Хрвати се во шок по земјотресот: Врескав од страв, сè уште се тресам!

View this post on Instagram

A šta vi radite danas? 😪 Mene je iz noćne more bijega iz Malezije od više prirodnih katastrofa, gdje sam se jedva uspjela s djecom ukrcat na avion za Singapur probudio potres. Moram priznati da sam se u tom trenutku pozdravila sa životom ne znajući više jesam li u Maleziji, u avionu ili svom krevetu… Sat i pol poslije još uvijek se tresem što od hladnoće što od panike. Recite mi da ste i vi vrištali od straha…