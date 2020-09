Постигнат е историски договор, се огласи Трамп (ВИДЕО)

Американскиот претседател, Доналд Трамп, по потпишувањето на договорот меѓу Белград и Приштина изјави дека Србија и Косово се согласиле за нормализација на економските односи.

Тој го поздравил огромниот напредок што е постигнат. Навистина, ова е историско, се радувам на посетата на двете земји, во не толку далечна иднина, кажал американскиот претседател во Белата куќа.

– Овој договор ќе ги направи овие две балкански земји подобро и побезбедно место, изјави Трамп,

Трамп потенцира дека овие земји сакаат подобра економска соработка во регионот и изрази верување дека тие ќе напредуваат набрзо.

Тој додаде дека Србија ќе ја премести својата амбасада во Израел – во Ерусалим, а Косово дека ќе го признае Израел, како дел од преговорите со посредство на САД.

По церемонијата, Трамп се огласи и на „Твитер“:

„Уште еден ден за кој сите мислеа дека е невозможен. Честитки за српскиот претседател Александар Вучиќ и за косовскиот премиер Авдулах Хоти за посветеноста за економска нормализација. Ова е голем чекор напред кој води кон просперитет и мир на Балканот и во светот. Горд сум што им помагав на овие лидери“.

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020