Последен поздрав, се исполнува ли желбата на Антонио Конте!? (ВИДЕО) - Слободен печат

Се поставува прашањето дали во јануари или во јули, данскиот интернационалец Ериксен ќе направи трансфер во италијанската Серија А.

Не беше стартер во премиерлигашкото дерби во саботата, Ливерпул славеше со 0:1, ги одигра последните 25 минути во поразот на лондонскиот клуб како замена за Ло Селсо.

Ериксен после мечот со Ливерпул долго остана на стадионот поздравувајќи ја публиката, а многумина тоа го сфатија како негова разделба со навивачите на Тотенхем.

Данецот поради договорот кој му истекува на крајот од сезоната не добиваше можност од почетокот во првите 11. Се шпекулираше дека креативниот плејмејкер ќе го облече дресот на Реал Мадрид, но е многу поверојатно дека ќе го засили Интер.

Christian Eriksen waves goodbye after the loss to Liverpool. Is this the last we will see of him? #THFC #COYS

pic.twitter.com/qsTZNRd8aC

