После Роналдо, и Модриќ му го исполни сонот на момчето кое го освои светот! (ВИДЕО) - Слободен печат

Со над 200.000 илјади фанови Али Амир е популарна личност што навистина инспирира борејќи се против пречки со кои се соочува во животот.

Вистински пример за храброст и дух, Али Амир, момче без нозе, отпатува за Мадрид да го посети тренинг кампот на Реал Мадрид.

Таму се сретна со еден од фудбалерите на „кралскиот“ клуб, хрватскиот интернационалец Лука Модриќ со кој си ја подаваа топката.

Modric with Ali Amir at Real Madrid City: "The best things in life are never easy." 💜 pic.twitter.com/9Pg4tdlbmr

– Најдобрите нешта во животот никогаш не се лесни – вели Модриќ во видеото со Амир додека жонглираат со фудбалската топка.

Претходно истото го направи и со португалскиот фудбалер на Јувентус, Кристијано Роналдо.

Beyond the gravity-defying headers and the time/space bending kicks, this is why @cristiano is the real #GOAT. It was a pleasure to meet you @ali_amir_happy 😀🙌🏻 💪🏻🙏 pic.twitter.com/79PTtG11Cs

— Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) December 29, 2019