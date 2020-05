Поразителна бројка на жртвите во Италија: Еден регион најтешко погоден

Вкупниот број на заразени лица со ковид-19 во оваа земја се искачи на 209.328, за 24 часа регистрирани се нови 1.900 лица.

Во Италија, во последните 24 часа починале 474 луѓе како последица на коронавирусот, со што бројот на починати достигна 28.710.

За потсетување, вчера починаа 269 луѓе. Најголем број смртни случаи во последните 24 часа се регистрирани во Ломбардија, каде умреле вкупно 329 лица, од кои 88 лица починале вчера.

Вкупниот број заразени лица во оваа земја се искачи на 209.328, од вчера, за 24 часа регистрирани се 1.900 новозаразени лица.

Излекувани е вкулно 80 илјади лица.

Oh, no. #Italy #coronavirus daily deaths rise to 474 (269 yesterday) to total of 28,710. Most, 329, deaths in Lombardy alone (88 yesterday). 80K recovered. 209K+ cases. @CBCAlerts pic.twitter.com/43W98qrNUW

— Megan Williams (@MKWilliamsRome) May 2, 2020