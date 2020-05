Поранешен фудбалер на Рома почина од срцев удар

Нова трагедија во фудбалот.

Поранешниот фудбалер на Рома, Џозеф Буасе на 21. година почина од срцев удар, објавија италијанските медиуми.

Младиот фудбалер беше член на Универзитате Клуж од Романија, а за Рома претходно настапуваше од 2017 до 2019 година.

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.

The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 25, 2020