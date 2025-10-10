Поради присуство на листерија, итно се повлекува сирење од германските маркети
Синџирот супермаркети Реве започна итно повлекување на сирење кое е од нивната сопствена марка „Реве Феин Велт“. Причина за прекин на продажбата: Бактериите листерија беа откриени во моцарелата за време на тестирањето. Италијанската компанија и добавувач на Реве Делиција Спа, Ноци (БA), ја повлекува својата моцарела од превентивни причини за заштита на потрошувачите.
Производителот ги информираше потрошувачите за инцидентот во среда (8 октомври) и објави дека засегнатиот производ е веднаш повлечен од продажба. Бидејќи бактеријата може да биде опасна за потрошувачите, купувачите кои го купиле сирењето не треба да го јадат под никакви околности. Производот треба веднаш да се извади од фрижидер, објавуваат германските медиуми, пишува Феникс магазин.
Листериите се бактерии кои, според Институтот Роберт Кох можат да предизвикаат сериозни болести кај одредени групи луѓе. Бремените жени, новороденчињата, постарите лица и лицата со ослабен имунолошки систем се особено изложени на ризик. Во овие ризични групи, патогените можат да предизвикаат сериозни компликации. Инфекцијата со листерија обично се развива во рок од 14 дена од инфекцијата.
Типични симптоми вклучуваат треска, повраќање и дијареја – слично на стомачен грип – како и болки во телото и мускулите, замор и општо чувство на болест. Кај здрави луѓе, болеста е обично лесна или дури и асимптоматска. Сепак, бремените жени, постарите лица и лицата со ослабен имунолошки систем можат да развијат потешки болести со труење на крвта и воспаление на мозокот и менингитис.