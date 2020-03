Понуда која не се одбива: Зидан наредното лето во Серија А!?

Ањели, првиот човек на Јувентус, подготвен да му понуди на францускиот тренер договор на три години, вреден седум милиони фунти годишно.

Францускиот тренер и еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, Зинедин Зидан, никако да најде заеднички јазик со претседателот Флорентино Перез, поради што би можел да го напушти клубот, кој во првиот тренерски мандат донесе три титули по ред во ЛШ.

После лошите епизоди со Солари и Лопетеги, Перез одлучи да го врати Зидан на клупата, сезонава испадна тимот од Кралскиот куп, го освои Суперкупот на Шпанија, а со победата во „Ел Класико“ ја прескокна Барса и се врати на врвот на табелата.

Но, од друга страна во ЛШ се во лоша ситуација, останаа без капитенот Рамос во поразот од Манчестер сити (1:2) на „Бернабеу“ во осминафиналето, па ќе имаат тешка задача на реваншот на „Етихад“.

Juventus are hoping to convince Zinédine Zidane to become their new coach next season and are willing to offer him a €7million deal. The Frenchman is still in love with Turin and Real Madrid would happily let him leave. [Daily Mail] pic.twitter.com/AKCMkOp1pU

