Помпео: Влезот на Северна Македонија во НАТО претставува врв на напорите правени во текот на многу години

САД денеска од Република Северна Македонија го примија инструментот за пристапување во НАТО, со што Северна Македонија стана 30. сојузничка на НАТО, изјави американскиот државен секретар Мајк Помпео.

Во соопштението се вели дека знамето на земјата за прв пат ќе започне да се вее пред седиштето на НАТО на 30 март.

– Како што кажа и претседателот Доналд Трамп, Алијансата веќе 70 години е заштитник на меѓународниот мир и безбедноста. Влезот на Северна Македонија во НАТО претставува врв на напорите правени во текот на многу години од Владата и народот на Северна Македонија за членство во Алијансата, нагласи Помпео.

Се додава дека членството на нашата земја во НАТО ќе доведе до подобра интеграција, демократски реформи, безбедност и стабилност во целиот регион.

Today, we welcome North Macedonia into the @NATO Alliance as our 30th Ally and celebrate their commitment to the North Atlantic Alliance. We reaffirm our commitment to collective defense under Article 5, the cornerstone of the Transatlantic Alliance.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 27, 2020