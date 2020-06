Полицијата во Хамбург употреби водени топови против демонстрантите, еден полицаец е повреден (ВИДЕО)

Полицијата во германскиот град Хамбург употребила бибер спреј против демонстрантите и распоредила водени топови, јавуваат германските медиуми.

Тие на Твитер објавиле дека неколку стотици агресивни демонстранти со качулки извршиле притисок на полицијата во центарот на градот и дека еден полицаец е ранет.

„Моравме да употребиме бибер спреј. Со должна почит за емоциите, нападите врз полицијата се неприфатливи“, навеле од полицијата.

The police in Hamburg must be massively acting against Antifa Terrorists. At the same time on various places, the officials are attacked with stones and bottles.#Hamburg #Germany #AntifaTerrorist #BLM #riots2020 #protests2020 pic.twitter.com/k44JmUR9Fu

— ISCResearch (@ISCResearch) June 6, 2020