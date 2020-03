Полицијата во Бразил нема трпение за оние што не го почитуваат карантинот (ВИДЕО)

Државните власти ги затворија границите и воведоа вонредна состојба, што подразбира луѓето да останат во домашна изолација, за да се запре ширењето на коронавирусот.

Бразил на сите начини се обидува да го сузбие ширењето на коронавирусот, кој досега однесе 34 животи во оваа земја, а регистрирани се 1.967 случаи.

The Brazilian military police are removing people from one of the beaches of the municipality of Itapema, demanding compliance with quarantine.

#COVIDー19 #Brazil pic.twitter.com/hrAvfON4i1

