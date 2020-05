Полицијата приведе новинар на Си-Ен-Ен додека известуваше во живо од протестите во Минеаполис (ВИДЕО)

Новинарот на Си-Ен-Ен, Омар Хименез се јави во живо во програма на тој канал кога му пристапија специјалци и беше уапсен.

Трета вечер по ред, на улиците на американски градови се одржаа насилни протести поради смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд (46), кој беше задушен додека белец полицаец го притискаше неговот грло со колено.

На протестите беа подметнувани пожари, кршење и грабежи, а ситуацијата е најдраматична во Минеаполис, градот каде беше убиен Флојд.

Бесот на хулиганите кои се инфилтрираа во демонстрантите траеше цела ноќ, а според американските медиуми, пред утрото, полицијата во голем број излезе на улиците. Тие се обидоа да го вратат редот во градот, и притоа тим на Си-Ен-Ен беше уапсен за време на операцијата.

